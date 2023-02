Por que as eleições na Nigéria são consideradas 'extremamente delicadas' para UE e África?

Existem alguns fatores geopolíticos que forçaram o mundo a olhar com mais atenção para o que está ocorrendo nas eleições nigerianas, mas: a crise energética europeia, o crescimento de grupos extremistas islâmicos em países vizinhos e as incertezas que pairam sobre o resultado do pleito.

Para o podcast Mundioka, da Sputnik Brasil conversaram com, licenciado em relações internacionais pela Universidade Privada de Angola (Upra), e, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), para entender o contexto nigeriano e por que essa eleição se tornou tão importante.

A experiência europeia em tentar derrotar o terrorismo no Sahel, sobretudo em Mali, Burkina Faso e Chade, revelou que os desafios nesse sentido são muito mais difíceis do que parecem.

A eleição presidencial na Nigéria

Ao contrário do que ocorre em outros países, quando despontam os favoritos com suas promessas de campanha, ainda não é possível prever o vencedor deste pleito e qual será a política externa nigeriana, principalmente

Para Orlando Muhongo, existe uma forte apreensão internacional porque são 18 candidatos concorrendo, e embora apenas três deles tenham chances de vencer o pleito, houve uma ruptura do “acordo de cavalheiros” feita pelo partido governista, que lançou uma chapa presidencial com dois muçulmanos.

“Nesse arranjo de cavalheiros, feito nas primárias, os partidos se comprometem a lançar candidatos, presidente e vice, que representem as diferentes etnias que existem no país”, apresentando nomes ligados às principais religiões e grupos étnicos nacionais, disse ele.

Entretanto o partido governista, o All Progressives Congress (APC), do ex-senador Bola Tinubu, decidiu romper essa tendência,, Peter Obi, do Labour Party (LP), considerado a terceira força.

A oposição, por sua vez, encabeçada por Atiku Abubakar, do Peoples Democratic Party (PDP), busca figurar no meio-termo entre os dois partidos, ao apresentar um vice cristão e manter a tradição das eleições nigerianas de eleger um muçulmano .

Terrorismo, gás e pobreza: o que está em jogo na Nigéria?

Apesar dos temores de que o resultado do pleito pode ser adiado ou terminar em um cataclismo social, o professor Eduardo Ernesto Filippi entende que as eleições ocorrerão sem transtornos, pois existem problemas no país que unem as agendas de todos os candidatos.