Os próprios números do cão de guarda dos EUA minam suas alegações de extremismo – CMIO

Um relatório da ADL culpando direitistas por assassinatos em massa mostrou um declínio acentuado nas mortes

Um relatório da Liga Anti-Difamação (ADL) divulgado na quinta-feira com o objetivo de mostrar um aumento nos assassinatos em massa nos Estados Unidos por extremistas domésticos – particularmente aqueles motivados pela ideologia de “direita” – revelou uma tendência de queda em tais assassinatos no passado. muitos anos.

O número de assassinatos nos EUA vinculados pelo ADL ao extremismo doméstico caiu para 25 em 2022, a terceira queda nos últimos quatro anos, segundo o relatório. Na verdade, o número de mortes anuais tem uma média de 26,7 desde 2020, mais da metade abaixo da taxa de 60,2 assassinatos por ano de 2015 a 2019.

No entanto, a ADL alegou, “Não é exagero dizer que vivemos em uma era de assassinatos em massa extremistas.” O grupo antidiscriminação aparentemente baseou essa afirmação em sua afirmação de que houve 21 incidentes de assassinato em massa ligados ao extremismo na década de 2010, pelo menos três vezes o total de qualquer década anterior, desde a década de 1970.













O grupo culpou os extremistas de direita por 61,5% dos incidentes de assassinato em massa nos últimos 12 anos, incluindo todos os assassinatos registrados em 2022, e disse que os islâmicos representaram 23,1%. “De particular preocupação nos últimos anos são os tiroteios inspirados pela propaganda aceleracionista da supremacia branca incitando tais ataques.”

Essas alegações se encaixam com as afirmações do FBI de que os supremacistas brancos são a principal ameaça de terrorismo doméstico nos EUA. A agência também disse que a ameaça do extremismo doméstico está aumentando rapidamente, citando incidentes como o motim no Capitólio dos EUA em janeiro de 2021.

No entanto, a ADL foi acusada de vincular falsamente alguns assassinatos em massa ao extremismo de direita. Por exemplo, o grupo classificou o tiroteio na escola de Parkland em 2018 na Flórida como violência de direita, embora não houvesse nenhuma evidência de motivação política e o perpetrador dissesse que escolheu o Dia dos Namorados para o massacre. “porque pensei que ninguém me amaria.”

Mais recentemente, a ADL atribuiu o tiroteio mortal do Club Q em novembro passado em Colorado Springs, Colorado, ao extremismo de direita, embora o suspeito supostamente se identifique como não-binário e use “eles-eles” pronomes. O grupo foi criticado no passado por vincular assassinatos ao extremismo quando os motivos não estavam relacionados, incluindo um caso de violência doméstica em 2015 e incidentes envolvendo supremacistas brancos se matando, como em um assassinato relacionado a drogas em 2006.