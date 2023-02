'Tirem as mãos da Síria' exige à União Europeia retirada das sanções contra a Síria

Os EUA, a União Europeia e alguns outros países e entidades têm desde 2011 restrições econômicos contra a Síria, quando começou uma guerra civil no país. Em 9 de fevereiro de 2023 o Departamento do Tesouro norte-americano levantou algumas sanções contra a Síria para permitir o transporte de ajuda humanitária e aliviar a situação no país após o recente terremoto no país árabe.