Nebenzya contou como Malta violou as regras do Conselho de Segurança da ONU

O representante permanente da Rússia na ONU, Vasily Nebenzia, apontou para Malta, que preside a reunião do Conselho de Segurança, que violou as regras de procedimento ao dar a palavra ao ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmitry Kuleba, antes que os membros do Conselho de Segurança falassem.