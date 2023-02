Descarrilamento de trem em Ohio ‘100% evitável’ – regulador – CMIO

O US National Transportation Safety Board está investigando se os padrões de segurança devem ser revisados

O devastador derramamento químico causado pelo descarrilamento de um trem Norfolk Southern em East Palestine, Ohio, no início deste mês foi “100% evitável”, disse a presidente do National Transportation Safety Board (NTSB), Jennifer Homendy, a repórteres na quinta-feira. A conferência de imprensa seguiu a divulgação da agência de um relatório preliminar sobre o incidente.

“Chamamos as coisas de acidentes. não há acidente”, disse Homendy. “Cada evento que investigamos é evitável.” No entanto, ela acrescentou, não havia indicação de que a tripulação do trem tivesse feito algo errado.

“Saiba que o NTSB tem um objetivo, que é a segurança, e garantir que isso nunca aconteça novamente.”

O relatório preliminar do NTSB sobre o desastre revelou que a temperatura de um dos rolamentos da roda do trem subiu 215 graus Fahrenheit nas últimas 30 milhas (48 km) percorridas, confirmado por dois sensores colocados ao longo da rota usada para detectar rolamentos quentes.

Embora a Norfolk Southern tenha confirmado na quinta-feira que os sensores de calor estavam funcionando corretamente, o alarme do trem não estava programado para disparar até que uma temperatura ainda mais alta fosse atingida. No momento em que o alerta soou, o rolamento estava 253 graus mais quente do que o ambiente e, embora o maquinista agisse rapidamente para desacelerar o trem, o rolamento falhou, causando um descarrilamento no 23º vagão, segundo o relatório.













Os pellets de plástico dentro do carro pegaram fogo quando foram expostos aos rolamentos superaquecidos, logo se espalhando para os outros 11 carros que continham materiais perigosos, incluindo cinco cheios de cloreto de vinil que as autoridades decidiram ventilar e queimar no local. A investigação determinou que essa ação foi tomada porque a temperatura dentro de um dos tanques cheios de cloreto de vinila continuava subindo, levando o operador a temer que uma explosão fosse iminente.

Reconhecendo que era “muito cedo para dizer” com certeza como o desastre poderia ter sido evitado, Homendy disse a repórteres que o NTSB continuará investigando se os padrões de segurança da indústria em relação ao limite de calor para alarmes de alta temperatura e outros detectores de defeitos, vagões e projetos de rodas e o espaçamento de sensores ao longo da pista precisam de ajustes.

As práticas de inspeção da Norfolk Southern também serão examinadas e a agência verificará se o operador ferroviário descartou adequadamente o cloreto de vinila, disse ela. Os moradores culpam o incêndio por um número crescente de mortes de pássaros, gado e peixes, bem como pela contaminação da água na área, embora autoridades estaduais e federais insistam que o ar e a água são seguros.