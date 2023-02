Biden deve controlar assentamentos israelenses ilegais – ex-embaixador – CMIO

Ao construir em terras palestinas, Israel está quebrando um acordo feito com os EUA há quase 20 anos, disse Daniel Kurtzer

O governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deveria lembrar a Israel que o acordo em andamento na Cisjordânia viola um acordo firmado com Washington em 2004, disse o ex-embaixador dos Estados Unidos no país, Daniel Kurtzer, na quinta-feira.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, concedeu autorização retroativa a nove assentamentos na Cisjordânia ocupada no início deste mês. O ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, afirmou posteriormente que 10.000 casas para colonos judeus seriam construídas nesses locais. Enquanto o Conselho de Segurança da ONU emitiu uma declaração denunciando a medida, os EUA supostamente intervieram para frustrar um plano palestino de emitir uma resolução juridicamente vinculativa.

Autorizar retroativamente esses postos avançados construídos ilegalmente é “uma violação significativa de um compromisso que o governo israelense fez por escrito ao governo americano em 2004”, Kurtzer disse em uma conferência do Conselho Democrata Judaico da América na quinta-feira.

O primeiro-ministro israelense, Ariel Sharon, prometeu em 2004 que demoliria quaisquer assentamentos judaicos não autorizados na Cisjordânia. Sharon derrubou 21 assentamentos em Gaza e quatro na Cisjordânia no ano seguinte, mas os postos avançados começaram a subir novamente sob Netanyahu em 2012, e 132 agora são oficialmente sancionados pelo governo israelense, segundo dados de ativistas israelenses.













“Eles não apenas não estão desmantelando esses postos avançados ilegais, mas também estão tentando legalizá-los ex post facto”, Kurtzer disse. “E muitos foram construídos desde aquela época, de modo que o número é realmente bastante significativo.”

“Espero que o governo Biden lembre a Israel que este é um compromisso por escrito que nós dois temos em nossos arquivos”, disse. ele adicionou.

Netanyahu concedeu a Smotrich o controle sobre questões civis na Cisjordânia na quinta-feira, dando ao ministro sionista linha-dura autoridade sobre planejamento, construção e alocação de terras. O primeiro ato de Smotrich foi autorizar planos para mais de 7.000 novas residências, algumas das quais localizadas em outposts que ainda não foram formalmente legalizados.

Críticos da política de assentamentos de Israel argumentam que, ao destruir as terras palestinas, o governo está diminuindo as chances de chegar a uma solução de dois Estados com a Autoridade Palestina.

Kurtzer chamou o processo de liquidação de um “anexação rastejante” da Cisjordânia, e declarou que “se Israel ainda estiver interessado em um processo de paz, terá que parar uma série de ações que está tomando… e os Estados Unidos terão que demonstrar nossa própria determinação em avançar Israel nessa direção.”