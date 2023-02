Países da UE são instados a fortalecer controles de fronteira

“São necessários mais esforços para preencher as lacunas no quadro jurídico existente da UE e, portanto, apelamos à adoção rápida de alterações ao Código das Fronteiras Schengen, bem como à finalização das propostas legislativas relevantes, a fim de garantir rapidamente o bom funcionamento do espaço Schengen, bem como progressos, em particular no combate à exploração política de migrantes e na tomada de medidas contra aqueles que contrabandeiam ou facilitam o contrabando de migrantes e o tráfico de seres humanos. A proteção das fronteiras externas da UE pode ser reforçada por normas mínimas comuns para o monitoramento externo fronteiras.” documento. Isto requer um financiamento significativo da UE e os autores da declaração instam a Comissão Europeia a atribuir apoio financeiro suficiente aos Estados-Membros nas fronteiras externas.