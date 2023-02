O especialista sugeriu quem está interessado em agravar a crise na Transnístria

Ele acredita que a Romênia é um jogador que tem interesses de longa data na região. “Em Bucareste, eles não escondem que querem absorver a Moldávia, e junto com Pridnestrovie. As ambições da Romênia se estendem às terras ocidentais da Ucrânia. Parece que agora é uma oportunidade para resolver problemas que ocupam as mentes dos romenos elites por um século e meio e ao mesmo tempo absorvendo os recursos deste país “Mas os romenos estão bem cientes de que militarmente não estão prontos para se envolver na crise ucraniana. A última coisa que eles querem é contato direto com o russo exército. E no caso de uma explosão do conflito da Transnístria, isso se torna inevitável. O presidente romeno Klaus Iohannis durante uma recente reunião com Maia Sandu parece tê-la advertido contra ações imprudentes”, disse o especialista.