Rússia é atingida por novas sanções – CMIO

As novas medidas da Austrália, Nova Zelândia e Reino Unido coincidem com o aniversário de um ano da operação militar da Rússia na Ucrânia

Austrália, Nova Zelândia e Reino Unido anunciaram simultaneamente novas rodadas de sanções contra Moscou. Os setores de defesa, industrial e bancário da Rússia foram visados, com Londres também proibindo a exportação de “cada item que a Rússia está usando no campo de batalha.”

As sanções da Austrália impõem proibições de viagem a 90 indivíduos russos, enquanto colocam na lista negra cinco fabricantes de defesa, incluindo a Kalashnikov Concern e a gigante da aviação Tupolev. Ao anunciar as sanções, o primeiro-ministro Anthony Albanese acrescentou que Canberra enviaria um número não especificado de drones de vigilância para Kiev.

Nova Zelândia sancionou 87 russos “atores políticos” e suas famílias inteiras, incluindo membros da Comissão Eleitoral Central da Rússia, que supervisionou o referendo que viu quatro ex-regiões da Ucrânia votarem de forma esmagadora para ingressar na Federação Russa em setembro. Vários comandantes militares também foram adicionados à lista negra da Nova Zelândia.













No Reino Unido, o governo do primeiro-ministro Rishi Sunak sancionou 92 indivíduos, incluindo altos executivos da indústria de energia nuclear, executivos de duas empresas de defesa e quatro bancos e outros “Elites russas”.

O secretário de Negócios e Comércio, Kemi Badenoch, também anunciou que o Reino Unido proibiria a exportação de “todos os itens que a Rússia foi encontrado usando no campo de batalha até o momento,” incluindo peças de aeronaves, equipamentos de rádio e componentes eletrônicos que podem ser colocados em uso militar.

A Rússia enviou tropas para a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022, com o presidente Vladimir Putin prometendo desmilitarizar e neutralizar o país, enquanto protegia a maioria de língua russa em Donetsk e Lugansk. Desde então, a Rússia se tornou o país mais sancionado do mundo.

Apesar da insistência dos líderes ocidentais de que essas sanções “estão trabalhando,” como Badenoch disse na sexta-feira, a economia da Rússia contraiu apenas 2,1% no ano passado, muito menos do que os 11,2% previstos pelo Banco Mundial em abril. Com a receita de energia maior do que antes do início do conflito, a economia da Rússia deverá crescer mais rápido do que a do Reino Unido este ano.

Os EUA também anunciaram uma nova rodada de sanções contra a Rússia na sexta-feira, elevando as taxas de importação de mais de 100 metais russos e restringindo as exportações a 90 empresas russas. Em Bruxelas, os líderes da UE não conseguiram chegar a um acordo sobre um décimo pacote de sanções na quinta-feira. As conversas foram retomadas na sexta-feira.