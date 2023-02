Rússia saúda proposta de paz da China sobre a Ucrânia, diz Nebenzia

O Ministério das Relações Exteriores da China emitiu na sexta-feira um comunicado com a posição de Pequim sobre a solução política da crise ucraniana, o documento publicado no site oficial do departamento contém 12 pontos. Entre os principais pontos: a necessidade de respeitar a soberania e a integridade territorial de todos os países, a retomada do diálogo direto entre Moscou e Kiev, o apelo para evitar uma nova escalada.