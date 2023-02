OTAN e UE reagem ao roteiro de paz chinês para a Ucrânia – CMIO

Os apoiadores ocidentais da Ucrânia no conflito em curso com a Rússia ofereceram uma reação reservada à proposta chinesa de encerrar as hostilidades. O roteiro de 12 pontos foi publicado pelo Ministério das Relações Exteriores da China na sexta-feira.

O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, efetivamente ignorou as propostas, afirmando que Pequim carece de “credibilidade” para flutuar tal plano de liquidação completamente.

“A China não tem muita credibilidade porque não conseguiu condenar a invasão ilegal da Ucrânia”, disse. Stoltenberg disse a repórteres, ao mencionar os laços estreitos entre a China e a Rússia.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ofereceu uma reação semelhante, afirmando que o roteiro era, na verdade, um vago conjunto de princípios, e não um plano de ação concreto. Ela também acusou a China de já estar do lado da Rússia, apesar de Pequim manter uma posição neutra nas hostilidades.

“Você tem que vê-los em um cenário específico, e é nesse cenário que a China já tomou partido assinando, por exemplo, uma amizade ilimitada logo antes da invasão. Então, vamos olhar para os princípios, é claro, mas vamos olhar para eles tendo como pano de fundo que a China tomou partido”. ela afirmou.













Alguns membros individuais da UE também expressaram suas opiniões sobre o roteiro. O porta-voz do governo alemão, Wolfgang Buechner, por exemplo, disse que incluía algumas “elementos importantes” mas também carecia de outras posições, nomeadamente a exigência de que a Rússia retirasse as suas tropas da Ucrânia.

A Polônia, um dos principais apoiadores de Kiev, deu uma reação mais positiva, com o presidente Andrzej Duda afirmando que poderia ajudar a pavimentar o “caminho para a paz”. “Não podemos ignorar um parceiro tão grande e uma potência tão grande como a China” ele disse.

Ao contrário da maioria dos países ocidentais, a China se recusou a condenar a operação militar da Rússia na Ucrânia e não impôs restrições econômicas a Moscou. As principais autoridades chinesas disseram repetidamente que Pequim deseja encontrar uma solução pacífica para as hostilidades, em vez de alimentá-las armando Kiev.

O roteiro de 12 pontos instou cada lado do conflito a “mantenha-se racional e exerça moderação”, exortando a comunidade internacional a encorajar todos os esforços para acabar com as hostilidades de um ano. “Todas as partes devem apoiar a Rússia e a Ucrânia a trabalhar na mesma direção e retomar o diálogo direto o mais rápido possível, de modo a diminuir gradualmente a situação e, finalmente, alcançar um cessar-fogo abrangente”, disse. dizia o documento.