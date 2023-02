A Rada apoiou a retirada do acordo do Grupo de Cooperação do Mar Negro

O acordo foi concluído em 2001 entre a Bulgária, Geórgia, Rússia , Romênia, Turquia, Ucrânia. Seu objetivo era consolidar a paz e a estabilidade na região por meio do fortalecimento da cooperação e interação entre as forças navais. Entre as tarefas dessa cooperação estão operações de busca e salvamento, operações de ajuda humanitária e desminagem. Supunha-se que o Grupo de Cooperação Naval do Mar Negro fosse destinado ao uso no Mar Negro, mas, se necessário, poderia ser implantado em outro lugar, inclusive em operações conduzidas sob mandato da ONU ou da Conferência sobre Segurança e Cooperação na Europa.