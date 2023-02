O Ministério das Relações Exteriores da China destacou no relatório o problema do fosso entre ricos e pobres nos Estados Unidos

Assim, segundo o documento, segundo o Banco Mundial, o coeficiente de Gini, indicador que mede a desigualdade na distribuição de renda, cresceu nos Estados Unidos de 0,353 em 1974 para 0,415 em 2019. Além disso, segundo os EUA Census Bureau, no período de 1970 a 2020, a renda familiar do quintil superior aumentou 182%, para US$ 253.000. Ao mesmo tempo, o rendimento médio dos agregados familiares com rendimento médio e dos agregados familiares do quintil inferior aumentou no mesmo período 133% e 113%, respetivamente, para 72 mil e 15 mil dólares.