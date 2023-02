Pentágono revela novo grande pacote de ajuda à Ucrânia – CMIO

Os EUA prometeram fornecer mais armas e equipamentos no valor de US$ 2 bilhões, incluindo vários tipos de drones e munições

Washington está desembolsando outros US$ 2 bilhões para reforçar as forças armadas ucranianas, anunciou o Pentágono. O Departamento de Defesa dos EUA enfatizou mais uma vez que a Casa Branca, junto com seus aliados ocidentais, continuará a apoiar Kiev “pelo tempo que for preciso”.

Em um comunicado na sexta-feira, primeiro aniversário da ofensiva russa na Ucrânia, o Pentágono disse que seu compromisso de apoiar Kiev havia “apenas fortalecido” nos últimos 12 meses.

O mais recente pacote de assistência de segurança coloca ênfase particular em sistemas aéreos não tripulados adicionais, incluindo drones kamikaze Switchblade 600 UAS, bem como equipamentos anti-drone e de detecção de guerra eletrônica. Além disso, Washington prometeu fornecer à Ucrânia um número não revelado de mísseis para Sistemas de Foguetes de Artilharia de Alta Mobilidade (M142 HIMARS) e munições de artilharia de 155 mm.

O Pentágono disse que, ao contrário do ‘Retirada Presidencial’, as armas que compõem o pacote mais recente não serão provenientes dos próprios estoques do Exército dos EUA, mas sim adquiridos especificamente dos fabricantes.













O DOD prometeu continuar fornecendo à Ucrânia “capacidades para atender às suas necessidades imediatas no campo de batalha.”

Enquanto isso, na terça-feira, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia convocou a embaixadora dos EUA em Moscou, Lynne Tracy, emitindo-lhe um “divisão formal” sobre o “crescente envolvimento dos Estados Unidos nas hostilidades ao lado do regime de Kiev.”

Moscou acusou Washington de “bombeando as forças armadas ucranianas com armas e fornecendo-lhes informações de alvo para ataques à infraestrutura militar e civil russa”. Isso prova que os EUA se tornaram efetivamente uma parte do conflito, disse o ministério.













Diplomatas russos também disseram a seu colega americano que o governo de Washington “curso agressivo” de ação estava servindo apenas para “aprofundar confronto” com Moscou.

A demarche veio logo após a visita surpresa do presidente Joe Biden a Kiev na segunda-feira. Enquanto estava na capital ucraniana, Biden prometeu US$ 500 milhões adicionais em assistência militar ao país, incluindo mais munição de artilharia, foguetes e sistemas antiblindados.

De acordo com as estimativas do Pentágono, os EUA destinaram cerca de US$ 30 bilhões em ajuda militar à Ucrânia a partir de 20 de fevereiro.