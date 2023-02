Vigilância de crimes financeiros suspende a Rússia – CMIO

Um órgão global de formulação de políticas que combate a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo afirma que a operação de Moscou na Ucrânia contradiz seus princípios

A Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI) suspendeu na sexta-feira a adesão da Rússia, alegando que a operação militar de Moscou na Ucrânia contradiz os princípios da organização. A agência com sede em Paris observou, no entanto, que espera que Moscou continue a “implementar os Padrões do GAFI”.

“As ações da Federação Russa são inaceitavelmente contrárias aos princípios fundamentais do GAFI que visam promover a segurança, a proteção e a integridade do sistema financeiro global.

“Eles também representam uma violação grosseira do compromisso com a cooperação internacional e o respeito mútuo… Considerando o exposto, o GAFI decidiu suspender a adesão à Federação Russa”, disse a agência em um comunicado em seu site.

O GAFI é uma organização intergovernamental global que visa combater a lavagem de dinheiro, o crime financeiro e o financiamento do terrorismo. Segundo analistas, a suspensão do GAFI pode afetar a imagem econômica de um país, pois desestimula o investimento estrangeiro ao sinalizar problemas no estado de direito e pode levar ao rebaixamento da classificação de investimento de um país. A Rússia é membro do GAFI desde 2003.

O órgão regulador doméstico da Rússia, o Serviço Federal de Monitoramento Financeiro (Rosfinmonitoring), criticou a decisão do GAFI, chamando o movimento de infundado e político.

“A decisão é infundada, não se baseia em procedimentos estabelecidos e vai além do mandato desta organização. Acreditamos que a decisão contraria os objetivos do GAFI de proteger os sistemas financeiros e a economia como um todo das ameaças de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa, bem como a natureza técnica do grupo”, disse Rosfinmonitoring em um comunicado. Ele também observou que a suspensão do GAFI não implica quaisquer restrições para as instituições financeiras russas.

