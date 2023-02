Alguns estados dos EUA querem trazer de volta o trabalho infantil em vez de dar melhores salários aos trabalhadores adultos – CMIO

Em meio a uma pressão contínua por salários mais altos por parte dos trabalhadores americanos, incluindo esforços de formação de sindicatos e uma greve nacional dos ferroviários que foi evitada em dezembro passado, alguns estados estão encontrando maneiras de minar a classe trabalhadora.

Um método, como relata o Business Insider, é os EUA começarem a permitir que crianças de 14 a 17 anos entrem no mercado de trabalho. O governo federal disse que essa prática também já está aumentando de forma ilícita.

No mês passado, legisladores republicanos em Iowa e Minnesota introduziram uma legislação que permitiria exceções às regulamentações existentes sobre trabalho infantil. Isso visa melhorar a atual escassez de mão de obra nos EUA, que também está assolando outros países, predominantemente no Ocidente.

De acordo com o Business Insider, o estado de Minnesota “perdeu 90.000 trabalhadores somente durante a pandemia, segundo demógrafos estaduais, tornando-se um dos mercados de trabalho mais restritos do país. Iowa não está muito atrás, com cerca de 75.000 empregos abertos em dezembro.” Os projetos de lei propostos nesses estados permitiriam que as crianças trabalhassem mais horas e “proteger os empregadores de responsabilidades devido a doenças ou acidentes”, o que poderia ajudar setores específicos, como construção e frigoríficos, que estão sendo duramente atingidos nesses estados.













O governo federal também criou uma nova regra em janeiro permitindo que pessoas que desejam ser motoristas de caminhão profissionais obtenham sua carteira de motorista comercial (CDL) aos 18 anos, em vez de 21. Isso foi feito porque, como relata a CNN, “o chefe da American Trucking Associations disse que a indústria precisava de mais 80.000 motoristas.” A proposta foi inicialmente apresentada pela Federal Motor Carrier Safety Administration em 2020.

Os defensores da segurança imediatamente chamaram a iniciativa, dizendo que motoristas inexperientes poderiam colocar o público em risco, o que talvez seja uma questão mais saliente após o desastre de trem em East Palestine, Ohio. Essa questão também está relacionada principalmente à desregulamentação e aos direitos dos trabalhadores, já que os trabalhadores da Norfolk Southern (junto com outros) pressionavam por salários mais altos, licença médica e equipamentos de freios mais modernos.

Essencialmente, os políticos apoiados pelas corporações em todos os estados do país estão tentando resolver a escassez de mão-de-obra, atraindo crianças e não oferecendo salários ou benefícios mais atraentes. Esta iniciativa teria como alvo crianças em situações econômicas precárias, por exemplo, o tipo de criança que precisa trabalhar e não tem pais que possam dar-lhes dinheiro. As preocupações éticas aqui são enormes.

Em primeiro lugar, os estudantes dos EUA ficam atrás de outros países em métricas-chave. Como a Pew Research descobriu em um artigo de 2017, os estudantes do país “continuam a se classificar no meio do pelotão e atrás de muitas outras nações industriais avançadas.” Se a economia dos EUA tem alguma esperança de sobreviver no futuro em sua iteração atual e como uma potência de inovação, ela precisa que seus alunos tenham um desempenho melhor em disciplinas como matemática e ciências. Manter os alunos na sala de aula e fazer o dever de casa, e não participar da força de trabalho, é um componente-chave para a melhoria nessa área.

Também há preocupações de segurança em jogo aqui. Minnesota quer ver jovens de 16 e 17 anos autorizados a trabalhar na construção, o que pode ser um trabalho perigoso. Iowa quer ver crianças ainda mais novas autorizadas a trabalhar em seus frigoríficos, que, no auge do surto de coronavírus no país, tiveram um grande número de casos e mortes. Foi relatado que os gerentes de uma fábrica da Tyson Foods em Iowa foram demitidos depois que foram pegos apostando em qual de seus funcionários contrairia o Covid-19. As crianças não devem estar sujeitas a esses tipos de abusos e o governo federal já notou um aumento nas práticas ilegais de trabalho infantil, bem como nas lesões associadas.













Finalmente, o principal problema aqui é que os projetos de lei minam a capacidade dos trabalhadores de se organizar para obter melhores salários. A escassez de trabalhadores permitiu uma oportunidade única para os trabalhadores alavancarem a escassez de mão de obra para aumentar os salários e benefícios. Expandir a força de trabalho para incluir mais filhos adolescentes prejudicaria aqueles que já estão em seus cargos e prejudicaria suas chances de receber o salário que merecem.

Este é apenas outro exemplo da abjeta depravação moral da América corporativa e sua capacidade de explorar cada americano por cada gota de lucro que pode reunir. Se esses projetos de lei forem realmente aprovados, isso dará início a uma cascata de legislação semelhante nos estados liderados pelos republicanos em todo o país e mostrará, mais uma vez, como os americanos são inúteis. “democracia” é. Os políticos são comprados e pagos pelos empregadores e seus lobistas, como demonstrado pelos projetos de lei de Iowa e Minnesota.

A resposta para a escassez de mão de obra não é voltar às normas de trabalho infantil do século 19, mas dar aos trabalhadores um salário justo, condições decentes de trabalho e dignidade básica. É a falta dessas coisas exatas que, em parte, levou ao êxodo em massa de americanos de empregos braçais na esperança de encontrar oportunidades mais lucrativas. Eles merecem o direito de fazê-lo, especialmente se os empregadores de empregos de colarinho azul não têm princípios ao utilizar o trabalho infantil.