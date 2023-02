A equipe de Biden tem ‘ódio profundamente enraizado pela Rússia’ – congressista dos EUA – CMIO

Os altos funcionários do Departamento de Estado Victoria Nuland e Antony Blinken são “tolos perigosos” que estão tentando arrastar os EUA para uma guerra mundial, declarou Paul Gosar

Altos funcionários do Departamento de Estado dos EUA estão tentando fazer com que o país “envolvido em outra guerra mundial” com a Rússia, twittou o congressista do Arizona, Paul Gosar, na sexta-feira. Gosar, o CEO do Twitter, Elon Musk, e o ex-presidente Donald Trump, todos apontaram Victoria Nuland como a mais perigosa desse grupo nos últimos dias.

Respondendo a um artigo da RT sobre Musk acusando Nuland de “empurrando esta guerra” na Ucrânia, Gosar declarou que o bilionário “está correto.”

“Tanto Nuland quanto Blinken têm um ódio irracional profundamente enraizado contra a Rússia e procuram envolver os EUA em outra guerra mundial”, disse. Ele continuou. “Esses são tolos perigosos que podem matar todos nós.”

Elon está correto. Tanto Nuland quanto Blinken têm um ódio irracional profundamente enraizado pela Rússia e procuram envolver os EUA em outra guerra mundial. Estes são tolos perigosos que podem nos matar. https://t.co/PCkxUkQYqW — Rep. Paul Gosar, DDS (@RepGosar) 23 de fevereiro de 2023

Em um tweet de acompanhamento, Gosar escreveu que “como não-soldado, Nuland está bastante disposto a endossar a violência e a guerra.” O legislador republicano então citou o artigo, que afirmava que Nuland havia “endossou a mudança de regime na Rússia, celebrou a destruição dos oleodutos Nord Stream pelos EUA e pediu o fluxo indefinido de armas para a Ucrânia.”

Como secretário adjunto de Estado para Assuntos Europeus e Eurasiáticos em 2014, Nuland foi o grande responsável por orquestrar o golpe pró-Ocidente que derrubou o presidente eleito democraticamente, Viktor Yanukovich. Nuland viajou para Kiev e prometeu ajuda militar aos manifestantes, e foi registrado planejando instalar um sucessor para Yanukovich.













Como secretário de Estado de Biden, Blinken prometeu manter o fluxo de armas para a Ucrânia “pelo tempo que for preciso”, e aconselhou Kiev em dezembro a não buscar o tipo de acordo negociado que se assemelharia a um “falsa paz”.

Gosar tem sido um crítico persistente da política do governo Biden para a Ucrânia desde que a operação militar da Rússia começou há um ano na sexta-feira. No entanto, embora o Partido Republicano agora controle a Câmara dos Representantes, há pouco que o congressista do Arizona possa fazer para mudar o curso do governo. Uma significativa maioria bipartidária apóia a ajuda militar contínua à Ucrânia, com apenas 11 republicanos, incluindo Gosar, patrocinando uma legislação que cortaria o financiamento para Kiev.

Esses republicanos são todos aliados do ex-presidente Donald Trump. Em um vídeo de campanha divulgado na terça-feira, Trump culpou Nuland pela situação na Ucrânia e “outros como ela” no governo Biden. Nuland, disse ele, era “obcecado em empurrar a Ucrânia para a OTAN”, acrescentando que o conflito teria “nunca aconteceu se eu fosse seu presidente.”