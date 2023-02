UE não vai multar bancos que não revelarem ativos russos – Politico — CMIO

A medida proposta supostamente enfrentou resistência de quase metade dos estados membros do bloco

A décima rodada de sanções da UE contra a Rússia não incluirá multas para bancos que não relatarem ativos russos congelados, informou o Politico na quarta-feira, citando fontes próximas às discussões.

De acordo com o relatório, um grupo de 13 países, incluindo Áustria, Alemanha, França e Itália, se opôs à medida durante uma reunião na terça-feira, citando a necessidade de esclarecimentos jurídicos.que não pode ser resolvido simplesmente revisando um pacote de sanções em alguns dias”.

Os opositores da medida questionaram o poder legal da Comissão Europeia para introduzir tais multas, e alguns citaram o risco de encargos administrativos. Vários Estados-membros ofereceram retirar completamente do pacote em discussão a questão dos bens congelados. As conversas devem continuar na quinta-feira.

No início deste mês, surgiram relatos de que Bruxelas planejava ordenar que seus bancos fornecessem informações sobre os ativos russos que detêm como parte do próximo pacote de sanções relacionadas à Ucrânia. O objetivo da medida é mapear os fundos congelados da Rússia, incluindo descobrir exatamente quanto dos US$ 300 bilhões em reservas estrangeiras russas são mantidos no bloco.

A medida se aplicava a “pessoas físicas e jurídicas, entidades e órgãos” e exigir que informem sobre o paradeiro, valor de mercado e tipo de fundos pertencentes a entidades russas, sob ameaça de multas. A UE quer usar fundos russos congelados para a restauração da Ucrânia. No entanto, atualmente o bloco carece de uma base legal para tal movimento.

A proposta fazia parte do décimo pacote de sanções da UE contra Moscou, e Bruxelas está ansiosa para adotá-la a tempo de marcar o primeiro aniversário do início da operação militar da Rússia na Ucrânia, que cai na sexta-feira. No entanto, o pacote precisa da aprovação unânime de todos os 27 estados membros para ser adotado.

