Maior economia da UE encolhe — CMIO

A inflação e os picos dos preços da energia estão pesando no consumo das famílias e no investimento de capital na Alemanha

A economia alemã encolheu 0,4% em relação ao trimestre anterior nos últimos três meses de 2022, informou o Escritório Federal de Estatística do país na sexta-feira. A contração foi maior do que a queda de 0,2% do PIB estimada anteriormente.

Os analistas atribuem a leitura pior do que o esperado à inflação persistentemente alta e às preocupações persistentes com o fornecimento de energia, que estão pesando fortemente no consumo das famílias e no investimento de capital. Os dados mostraram que os gastos das famílias alemãs caíram 1,0% no quarto trimestre, enquanto o investimento em construção caiu 2,9% e em máquinas e equipamentos 3,6%.

As exportações alemãs de bens e serviços também caíram 1% em relação ao terceiro trimestre, devido a interrupções persistentes na cadeia de suprimentos e aos altos preços da energia.

O desempenho mais fraco do que o esperado sinaliza um risco de recessão, principalmente porque o trimestre atual também pode ter uma contração, dizem os analistas. Tecnicamente, um país é considerado em recessão após dois trimestres consecutivos de crescimento negativo.

Maior economia da Europa, a Alemanha sofreu com uma inflação recorde no ano passado devido a um aumento nos preços da energia após a queda na oferta da Rússia em meio às sanções relacionadas à Ucrânia.

No mês passado, a taxa de inflação anual subiu para 8,7% e 1% em termos mensais, segundo dados oficiais divulgados na quarta-feira. Analistas alertam que Berlim pode enfrentar novos picos de preços nos próximos meses, quando terá que reabastecer os estoques de gás para o próximo inverno, em grande parte sem suprimentos russos.

