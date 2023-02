Oficial de defesa dos EUA revela cronograma para entregas de tanques à Ucrânia – CMIO

A secretária do Exército, Christine Wormuth, disse a repórteres que o M1 Abrams pode não chegar até o final deste ano

Dúvidas persistem sobre se a Ucrânia receberá tanques M1 Abrams fabricados nos EUA em 2023, disse a secretária do Exército dos EUA, Christine Wormuth, à mídia. Ela observou que o Pentágono está considerando vários cenários, incluindo construir o hardware necessário do zero ou adquiri-lo de alguns dos operadores atuais.

Falando durante um evento do Defense Writers Group na quinta-feira, Wormuth garantiu aos jornalistas que Washington está olhando para “qual é a maneira mais rápida de levar os tanques aos ucranianos.”

O secretário do Exército reconheceu que a entrega não será concluída em questão de semanas ou meses, mas com “prazos mais longos envolvidos.”

"Acho que tem opções que são menos de dois anos, menos de um ano e meio. Mas, novamente, temos que olhar para os prós e contras de cada um deles," ela disse, acrescentando: "ainda está para ser determinado se os tanques poderão chegar lá até o final do ano."













Ela explicou que o longo tempo de espera se deve ao fato de que os EUA não apenas terão que fornecer os próprios tanques, mas também fornecer os veículos de recuperação, munição e treinamento necessários para as tropas ucranianas.

Ao construir o hardware “do princípio” não está fora de questão, o Pentágono também pode optar por modernizar os tanques existentes de seu próprio estoque, disse Wormuth. Ela acrescentou que Washington está olhando para outras opções que envolveriam “países para os quais já vendemos tanques anteriormente.” Essas nações podem estar em melhor posição para “levar tanques aos ucranianos mais rapidamente,” ela explicou, observando, no entanto, que este “pode interromper as relações com aliados importantes.”

Falando à Sky News no final de janeiro, dias depois que o presidente dos EUA, Joe Biden, prometeu fornecer à Ucrânia 31 tanques Abrams, o presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, enfatizou que, se eles chegarem até agosto, será “tarde demais.” Ele também deixou claro que um punhado de tanques “não fará diferença no campo de batalha.”

O secretário de imprensa do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que as entregas planejadas de tanques foram vistas em Moscou como “envolvimento direto” pela OTAN no conflito. Ele acrescentou que a blindagem ocidental não mudará o resultado da luta e que os tanques irão “queimar” se eles chegarem no campo de batalha.