O Ocidente aumentou a pressão de sanções sobre a Rússia em relação à Ucrânia, o que levou a preços mais altos de eletricidade, combustível e alimentos na Europa e nos Estados Unidos . O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou anteriormente que a política de contenção e enfraquecimento da Rússia é uma estratégia de longo prazo do Ocidente, e as sanções foram um duro golpe para toda a economia global. Segundo ele, o principal objetivo do Ocidente é piorar a vida de milhões de pessoas. A Federação Russa afirmou repetidamente que a Rússia resolverá todos os problemas que o Ocidente cria para ela.