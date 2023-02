Biden ‘mentiu’ sobre as explosões do Nord Stream – Seymour Hersh – CMIO

O presidente dos EUA enganou o público sobre o papel de seu país nos ataques ao oleoduto, diz o lendário jornalista

O presidente dos EUA, Joe Biden, ordenou secretamente a explosão dos oleodutos Nord Stream para que a Alemanha não desistisse de impor sanções a Moscou por causa da Ucrânia, disse o lendário jornalista investigativo Seymour Hersh no programa de Afshin Rattansi ‘Going Underground’. Hersh publicou uma exposição bombástica sobre o incidente no início deste mês.

No relatório, Hersh afirmou que os EUA e a Noruega estavam por trás das explosões de setembro de 2022 que atingiram os oleodutos duplos, construídos para fornecer gás russo à Alemanha através do Mar Báltico. Washington negou qualquer envolvimento nas explosões, chamando as afirmações do jornalista de “ficção”.

Hersh manteve suas palavras, no entanto. Biden era “mentindo” e “não dizer a verdade sobre algo que ele autorizou”, ele disse. O jornalista comparou o suposto caso aos eventos que antecederam a entrada de Washington nas guerras do Vietnã e do Iraque.

A intenção dos EUA era “para garantir que a Europa continue apoiando a OTAN e canalizando armas para o que é claramente uma guerra por procuração contra a Rússia que está sendo travada agora”, Hersh disse.

