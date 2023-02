FMI desaconselha a criação de criptomoedas com curso legal — CMIO

O fundo sugere que proibições definitivas não são a melhor opção para limitar os riscos criptográficos, mas não devem ser descartadas

O Fundo Monetário Internacional (FMI) acredita que os criptoativos não devem receber moeda oficial ou status de curso legal, de acordo com um comunicado de seu conselho executivo divulgado na quinta-feira.

A declaração resumiu as discussões sobre o plano de ação de nove pontos do fundo sobre como os países devem tratar os criptoativos, apelidado de ‘Elementos de políticas eficazes para criptoativos’, realizado no início deste mês. O papel fornecido “orientação aos países membros do FMI sobre os principais elementos de uma resposta política apropriada aos criptoativos.”

Segundo o comunicado, a principal recomendação do fundo é “salvaguardar a soberania e a estabilidade monetária, fortalecendo as estruturas de política monetária e não concedendo aos criptoativos moeda oficial ou status de curso legal.” O conselho observou que a adoção generalizada de criptoativos “poderia minar a eficácia da política monetária, contornar as medidas de gestão do fluxo de capitais e exacerbar os riscos fiscais.” O FMI, portanto, insta os países a se concentrarem na adoção de regras e leis tributárias que regulam os criptoativos, observando que deixar de fazê-lo agora é “insustentável” dadas as recentes implosões de várias trocas de criptomoedas.

“Os diretores concordaram que proibições estritas não são a melhor opção, mas que restrições direcionadas podem ser aplicadas [to limit crypto risks]. Alguns diretores, no entanto, pensaram que as proibições definitivas não deveriam ser descartadas… A crescente adoção de criptoativos em alguns países, a natureza extraterritorial dos criptoativos e seus provedores, bem como as crescentes interligações com o sistema financeiro, motivam a necessidade de uma resposta abrangente, consistente e coordenada,”, dizia o comunicado.

No ano passado, quase US$ 1,4 trilhão foi eliminado do mercado de criptomoedas em meio às falências do setor. A crise foi liderada pelo colapso da FTX, a segunda maior exchange de criptomoedas do mundo na época de sua insolvência.

O Bitcoin, a maior criptomoeda do mundo por capitalização de mercado, vem recuperando gradualmente as perdas do ano passado nas últimas semanas, mas permanece muito abaixo de seu recorde histórico de pouco mais de US$ 69.000. Os tokens criptográficos menores tradicionalmente seguem a liderança do Bitcoin em seus movimentos de mercado.

