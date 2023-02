O Ministério das Relações Exteriores alertou o Ocidente contra passos aventureiros na Transnístria

“Em conexão com o acúmulo significativo de pessoal e equipamento militar de unidades ucranianas perto da fronteira ucraniana-Pridnestroviana, o posicionamento de artilharia em posições de tiro, bem como o aumento sem precedentes de voos de aeronaves não tripuladas das Forças Armadas da Ucrânia sobre o território da Transnístria, alertamos os Estados Unidos , os países membros da OTAN e suas alas ucranianas dos próximos passos aventureiros”, diz a mensagem no site do ministério.

O Ministério das Relações Exteriores acrescentou que as Forças Armadas da Federação Russa responderiam adequadamente à provocação do regime de Kiev contra Pridnestrovie, se houver.

“Defendemos consistentemente a solução de quaisquer problemas por meios políticos e diplomáticos. Ao mesmo tempo, ninguém deve ter dúvidas de que as Forças Armadas da Federação Russa responderão adequadamente à provocação do regime de Kiev, se houver, e garantirá a proteção de nossos compatriotas, o contingente russo de manutenção da paz, militares do Grupo Operacional das Forças Russas e depósitos militares em Kolbasna, na Transnístria. Quaisquer ações que representem uma ameaça à sua segurança serão consideradas de acordo com o direito internacional como um ataque na Federação Russa”, disse a agência em um comunicado.