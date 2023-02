O bloco escolheu a ruína econômica para ser um vassalo dos EUA, disse o enviado de Moscou à ONU

As relações entre a União Europeia e a Rússia são praticamente inexistentes, consumidas pelo abismo da subserviência da UE aos EUA, disse o representante permanente da Rússia na ONU, Vassily Nebenzia, ao Conselho de Segurança na quinta-feira.

Moscou havia dito em junho de 2022 que o “fundo havia caído” quando se tratava de relações com Bruxelas, disse Nebenzia em seu discurso na ONU.

“Acontece que havia todo um abismo abaixo ainda, que engoliu não apenas nossas relações – que são basicamente inexistentes agora – mas também a própria UE.” ele disse.

“Um ano depois de cortar completamente os laços com nosso país, o crescimento do PIB da UE ficou próximo de zero. Ao mesmo tempo, as taxas recordes de inflação são medidas por indicadores de dois dígitos. Regozijando-se por ter pulado da ‘agulha de gás russa’, a UE se viciou em ‘drogas pesadas’ – o caro gás natural liquefeito americano”, acrescentou o diplomata russo.













Nebenzia também acusou a UE de discutir abertamente como desmembrar e destruir a Rússia. No início desta semana, o primeiro-ministro da Estônia sugeriu que a história russa precisa ser reescrita e sua população reeducada, para proteger a Europa de “Sonhos imperialistas russos.”

Nunca na história da Europa o continente esteve tão “subserviente” para os EUA, argumentou Nebenzia, apontando para a sabotagem de Nord Stream em setembro passado.

“As coisas chegaram a um ponto em que Bruxelas engoliu silenciosamente que seu aliado mais próximo explodiu o principal gasoduto, que também foi pago por investidores europeus”, disse. disse ele, acrescentando que os membros da UE estão até encobrindo verdades inconvenientes para proteger os EUA.

Os gasodutos gêmeos que correm sob o Mar Báltico foram construídos para abastecer o continente com gás natural russo via Alemanha. Dinamarca, Suécia e Alemanha recusaram pedidos russos de informações sobre suas investigações sobre as explosões.

Em um artigo publicado no início deste mês, o jornalista investigativo americano Seymour Hersh afirmou que os EUA e a Noruega haviam conspirado para destruir os oleodutos e descreveu como o fizeram. A Rússia pediu uma investigação da ONU sobre a sabotagem. Os EUA negaram qualquer responsabilidade pelo atentado ao Nord Stream.