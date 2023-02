Inflação japonesa atinge alta de quatro décadas – CMIO

O núcleo do índice de inflação ao consumidor do Japão atingiu a maior alta em 41 anos no mês passado, com as empresas continuando a repassar o aumento dos custos de energia para as famílias, mostraram dados do governo na sexta-feira.

O índice de preços ao consumidor (CPI), que exclui alimentos frescos, mas inclui custos de energia, saltou 4,2% em janeiro em relação ao ano anterior, acima da leitura de 4,0% no mês anterior. Foi o maior aumento desde setembro de 1981, quando o país sofreu um aumento nos preços dos combustíveis devido à crise do petróleo no Oriente Médio. Na comparação mensal, os preços ao consumidor cresceram 0,4% em janeiro, após alta de 0,3% em dezembro.

O núcleo da inflação está bem acima da meta de 2% do Banco do Japão (BoJ) por nove meses consecutivos. Isso se deve em grande parte aos aumentos contínuos no custo do combustível e das matérias-primas, que as empresas japonesas estão repassando aos consumidores.

“A inflação provavelmente atingirá o pico em janeiro, mas pode não cair abaixo da meta de 2% do BoJ por algum tempo. Mas há dúvidas sobre se o aumento da inflação será sustentável, uma vez que ainda é impulsionado em grande parte pelos custos de alimentos e combustíveis,” Yoshimasa Maruyama, economista-chefe da SMBC Nikko Securities, disse à Reuters.

O BoJ agora enfrenta um desafio em manter sua política de controle de rendimentos, já que os mercados esperam que a alta inflação o force a aumentar as taxas de juros. No entanto, o novo governador do banco, Kazuo Ueda, disse na sexta-feira que levará tempo para conter o aumento dos preços, o que torna arriscado o aperto monetário nas condições atuais, pois pode desacelerar a economia.

“Houve vários efeitos colaterais, mas à luz das condições econômicas e de preços, os métodos foram necessários e apropriados para atingir de forma sustentável a meta de inflação de 2%. Acredito que é apropriado continuar com as medidas de flexibilização monetária, sendo criativo de acordo com a situação,” disse ele, referindo-se à adoção pelo regulador de taxas negativas e controle da curva de juros.

