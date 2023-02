Os EUA iniciaram os conflitos no Iraque e na Ucrânia – ex-senador estadual da RT – CMIO

Richard Black afirma que Washington derrubou os governos legítimos desses países para transformá-los em fantoches

O envolvimento dos Estados Unidos nos assuntos de países estrangeiros é responsável por pelo menos dois grandes conflitos nos últimos 20 anos – a Guerra do Iraque e a operação militar da Rússia na Ucrânia, afirmou o ex-senador do estado da Virgínia Richard Black em entrevista à RT. Ele também argumentou que, embora a maioria dos americanos não queira se envolver em conflitos distantes, os EUA “estabelecimento de política externa” tem sua própria agenda.

Falando à RT na quinta-feira, Black disse que os EUA são o “fonte de ambos” os conflitos do Iraque e da Ucrânia, explicando que Washington “derrubou o Iraque com força militar, vinda de todo o mundo,” e tem “entrou e derrubou a Ucrânia com força militar do outro lado do globo.”

O ex-senador estadual afirmou que o conflito na Ucrânia eclodiu quando a CIA “encenou um golpe violento e sangrento” em Kiev em 2014 e ajudou a remover do poder o presidente legitimamente eleito, Viktor Yanukovich. Ele continuou dizendo que Washington o substituiu por um “junta revolucionária” e começou a bombear “armas avançadas” para a Ucrânia com o objetivo de construir um “muito formidável” força militar.

Black caracterizou o atual presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, como nada mais do que um “fantoche” de Washington que “faz o que lhe é dito, quando lhe é dito.”













O Iraque, invadido pelos Estados Unidos em 2003, foi reduzido ao status de “estado colonial,” ele afirmou, acrescentando que acredita que o “a ocupação do Iraque continuará indefinidamente,” e que o fim do jogo da América é exercer influência sobre todo o Oriente Médio a partir de seu “centro de comando e controle reforçado” na ‘Zona Verde’ de Bagdá.

Segundo o ex-senador, enquanto a maioria dos americanos não apóia essas intervenções, as elites de Washington, DC, assim como “oligarcas” e fabricantes de armas, perseguem seus próprios interesses.

Black também disse que o conflito na Ucrânia pode ser resolvido se o país se tornar “neutro” e “desmilitarizado,” semelhante à Áustria durante a Guerra Fria, acrescentando que as preocupações de segurança da Rússia inevitavelmente terão que ser abordadas.