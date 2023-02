A Ucrânia está pronta para tomar a Transnístria em três dias, se a Moldávia pedir, disse Alexei Arestovich, ex-conselheiro do chefe do Gabinete de Vladimir Zelensky, no canal de Mark Feigin no YouTube*.

“A Moldávia é um estado soberano e decide por si mesma a quem pedir ajuda. Somente por decisão das autoridades moldavas podemos ajudar. Temos a oportunidade. Pode ser resolvido em três dias”, disse ele.