UE falha em concordar com novas sanções à Rússia – Reuters – CMIO

Negociações sobre a décima rodada de restrições foram adiadas para o final desta semana, dizem fontes

Os países da União Europeia não chegaram a um acordo sobre um novo lote de sanções contra Moscou na quarta-feira, disseram quatro fontes diplomáticas à Reuters. As restrições deveriam estar em vigor para o aniversário de um ano do conflito na Ucrânia, na sexta-feira.



“Há várias questões pendentes, inclusive sobre borracha e obrigações de relatórios de ativos russos na Europa”, disse. uma das fontes anônimas explicou.

Mais conversas entre os representantes dos estados membros da UE deveriam ocorrer na tarde de quinta-feira, afirmaram as fontes.

Na segunda-feira, a UE estendeu por mais um ano uma série de sanções à Rússia, impostas por causa do conflito na Ucrânia. O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, reconheceu anteriormente que os debates sobre novas penalidades contra a Rússia se tornaram mais desafiadores, pois o bloco já impôs quase todas as sanções importantes possíveis ao país e há “não sobraram muitas coisas” pendência.

O décimo pacote proposto de sanções da UE contra a Rússia valerá 11 bilhões de euros (US$ 11,7 bilhões) e se concentrará em interromper as vendas de produtos de alta tecnologia que podem ser usados ​​em sistemas de armas.

A lista negra de exportação incluirá eletrônicos, lasers, equipamentos de rádio, software, aviônicos, câmeras marítimas e minerais de terras raras, bem como outros componentes mais específicos usados ​​em nanotecnologia.

Até agora, Bruxelas adotou nove pacotes de sanções contra a Rússia, visando vários setores da economia, além de empresários, políticos e jornalistas.

