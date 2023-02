Fed dos EUA alerta para mais aumentos de juros – CMIO

As atas da reunião de fevereiro mostram que as autoridades ainda estão preocupadas com a inflação, apesar da recente desaceleração

A inflação nos EUA está mostrando sinais de desaceleração, mas não o suficiente para permitir que o Federal Reserve afrouxe a política monetária, mostram as atas da reunião de fevereiro do regulador divulgadas na quarta-feira.

Segundo o documento, a inflação no país “permaneceu bem acima” a meta de 2%, enquanto os mercados de trabalho “permaneceu muito apertada, contribuindo para a continuação das pressões de alta sobre salários e preços”.

“Os participantes observaram que os dados de inflação recebidos nos últimos três meses mostraram uma redução bem-vinda no ritmo mensal de aumentos de preços, mas enfatizaram que seriam necessárias mais evidências substancialmente de progresso em uma faixa mais ampla de preços para ter certeza de que a inflação estava em uma queda sustentada. caminho”, dizia a ata, observando que “em andamento” aumentos de taxas serão necessários. Na reunião, o Fed aprovou mais um aumento de 25 pontos-base, levando a taxa para a meta de 4,5% a 4,75%.

A extensão dos próximos aumentos de tarifas não foi revelada, e as atas mostram que as autoridades estão divididas sobre o assunto. No entanto, em entrevista à CNBC, o presidente do Fed de St. Louis, James Bullard, sugeriu que um aumento mais agressivo daria ao regulador uma chance melhor de controlar a inflação em um ritmo mais rápido.

“Tornou-se popular dizer: ‘Vamos desacelerar e tatear onde precisamos chegar’. Ainda não chegamos ao ponto em que o comitê colocou a chamada taxa terminal… Você saberá quando estiver lá quando o próximo movimento pode ser para cima ou para baixo. Nosso risco agora é que a inflação não caia e volte a acelerar, e aí o que você faz? Sejamos espertos agora, vamos controlar a inflação em 2023,” ele disse.

A inflação nos EUA esfriou um pouco em janeiro, subindo a uma taxa anual de 6,4% e 0,5% em relação a dezembro. Os analistas preveem outro aumento de um quarto de ponto nas taxas em março e mais dois no final do ano para levar o indicador a um pico de 5,25% a 5,5%. Especialistas de mercado, no entanto, alertam que, se o regulador apressar os aumentos ou elevar muito a taxa, a economia pode mergulhar em uma recessão.

