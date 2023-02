O volume de negócios com os Emirados Árabes Unidos atingiu recordes históricos no ano passado e continua a crescer

Os Emirados Árabes Unidos estão a caminho de se tornar um dos 20 principais parceiros econômicos da Rússia devido ao rápido crescimento do comércio e da cooperação nos últimos meses, disse o vice-ministro das Relações Exteriores, Mikhail Bogdanov, em entrevista à RIA Novosti publicada na quinta-feira.

Segundo Bogdanov, o aumento recorde do comércio entre os países em 2022”coloca os Emirados Árabes Unidos na liderança entre os países árabes nesse quesito.”

“Nos primeiros dez meses de 2022, o volume de negócios entre a Rússia e os Emirados Árabes Unidos ultrapassou US$ 6 bilhões, apresentando um crescimento de 42%. De acordo com dados preliminares, até o final de 2022, o faturamento de mercadorias pode chegar a mais de US$ 7,5 bilhões, o que permite que os Emirados Árabes Unidos se juntem aos 20 principais parceiros econômicos estrangeiros da Rússia pela primeira vez”, afirmou.

Ele também observou que as empresas russas consideram os Emirados Árabes Unidos “um conveniente centro de produção e logística” para exportações e importações de componentes, equipamentos e materiais atualmente em demanda na Rússia. O país do Golfo, por sua vez, constantemente “confirma seu compromisso inabalável em construir relações amigáveis ​​e fortalecer a cooperação comercial multifacetada com nosso país”, acrescentou o deputado FM.

A cooperação econômica entre a Rússia e os Emirados Árabes Unidos cresceu, apesar das sanções ocidentais relacionadas à Ucrânia contra Moscou. Os EUA e seus aliados têm pressionado Abu Dhabi para restringir o comércio com o país, o que é visto como um impedimento aos planos de Washington de isolar a Rússia.













O subsecretário do Tesouro dos EUA para terrorismo e inteligência financeira, Brian Nelson, reuniu-se recentemente com autoridades dos Emirados Árabes Unidos para discutir medidas para impedir a evasão de sanções, que é como Washington vê a cooperação Rússia-EAU, de acordo com um relatório recente da Bloomberg.

Bogdanov disse que os Emirados Árabes Unidos mantêm um “posição consistente e equilibrada” sobre a situação na Ucrânia, disposto a ajudar na solução de problemas relacionados à crise, mas não ansioso para romper os laços com a Rússia por causa disso.

