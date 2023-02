Polícia muda história sobre ‘suicídio’ de ex-assessor de Clinton – mídia – CMIO

Afinal, Mark Middleton foi encontrado com uma arma, localizada a 30 pés de seu corpo, relata o Daily Mail

Uma espingarda foi encontrada perto do corpo do ex-assessor de Bill Clinton, Mark Middleton, que foi descoberto pendurado em uma árvore no Heifer Ranch em maio passado com o peito estourado, afirma um relatório visto pelo Daily Mail na quinta-feira. Isso contradiz um relatório anterior visto pelo jornal, que dizia que nenhuma arma de fogo foi encontrada no local.

De acordo com o Mail, o sargento do condado de Perry, Keenan Carter, disse que uma espingarda Stoeger calibre 12 foi descoberta a 9 metros do corpo de Middleton. Eles também dizem que o ex-assessor de Clinton havia enviado uma mensagem de texto para sua esposa Rhea pouco antes de puxar o gatilho para dizer que havia encontrado “o lugar perfeito para uma soneca ao sol” e assegure-a de que ela estava “uma ótima mãe e esposa.”

De acordo com o relatório do sargento Carter, Middleton “puxou o gatilho da arma de fogo causando [sic] para descarregar e atingi-lo no peito e então ele caiu do banco fazendo com que o cabo de extensão ficasse apertado cortando sua respiração.”













A arma foi encontrada tão longe do corpo”devido ao recuo da descarga e à altura e ângulo do solo”, explicou Carter, insistindo que não havia “evidência para indicar que havia alguém presente com o Sr. Middleton nesta cena ou qualquer evidência de que houve qualquer tipo de luta e/ou jogo sujo.”

No relatório original, o vice-xerife Jeremy Lawson escreve que ele e um funcionário do proprietário da propriedade descobriram o cadáver de Middleton pendurado em uma árvore por um fio elétrico. A revista no veículo de Middleton encontrou caixas de munição e uma caixa de arma, mas nenhuma arma. O relatório inicial não mencionou nenhuma arma encontrada no local.

O legista do estado de Arkansas concluiu que Middleton morreu por “suicídio” a partir de um “ferimento de espingarda de contato no peito e enforcamento” em seu relatório de autópsia, cuja primeira página foi publicada pelo Daily Mail na quinta-feira. O relatório de nove páginas supostamente menciona o “história de depressão.”

Middleton, um conselheiro especial de Bill Clinton durante seu primeiro mandato como presidente dos Estados Unidos, infame contratou o predador sexual Jeffrey Epstein para a Casa Branca de Clinton pelo menos sete das 17 vezes que ele visitou e voou com Clinton no ‘Lolita Express’ do pedófilo ‘ avião particular.