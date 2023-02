Dezenas de agentes do FBI pegos infringindo a lei escaparam dos disparos – delator – CMIO

Relatórios internos mostram um padrão perturbador de má conduta impune, afirma o ex-agente especial Steve Friend

Agentes do FBI pegos cometendo uma ampla gama de crimes não apenas escaparam da prisão por seus crimes, mas em muitos casos mantiveram seus empregos, de acordo com relatórios internos do Escritório de Responsabilidade Profissional da agência obtidos pelo ex-agente especial Steve Friend e publicados pela Just as notícias na quinta-feira.

Os relatórios disciplinares, datados de 2017 até o presente, retratam um aumento do abuso de álcool e má conduta sexual, refletindo a “senso de direito que se infiltrou na agência”, Friend, que renunciou depois de denunciar os abusos das liberdades civis na investigação do FBI sobre o motim de 6 de janeiro no Capitólio, disse à agência. Ele acredita que os agentes de hoje estão aproveitando a reputação de seus predecessores.

Segundo seus dados, por não ter declarado relacionamento amoroso com um criminoso encarcerado, um agente foi suspenso por apenas 15 dias. Outro agente preso por roubar os pertences de sua namorada após um rompimento amargo pegou apenas 14 dias. Numerosos relacionamentos proibidos entre supervisores e subordinados são mencionados, resultando em apenas um dia de suspensão como penalidade.













Dos 23 casos de dirigir embriagado, apenas cinco resultaram na demissão do agente. Um agente que bateu em um carro enquanto dirigia com teor de álcool no sangue duas vezes acima do limite legal e várias garrafas abertas dentro de seu veículo foi apenas suspenso por 50 dias. Outro escapou com uma suspensão de 60 dias por dirigir embriagado em um carro da polícia.

Outras três dúzias de agentes perderam suas armas, tiveram-nas roubadas ou as manusearam de forma irresponsável. Aquele que abriu um buraco no chão de seu quarto de hotel foi suspenso por 14 dias.

Um agente que bateu em seu filho, deixando hematomas que foram relatados pela professora da criança, foi apenas suspenso por 40 dias – apesar de a criança aparentemente ter “foi treinado para minimizar o que aconteceu.”

O FBI tem seus limites, no entanto. Exemplos de agentes cuja conduta mereceu uma “demissão sumária” listados em um relatório de 2017 incluem um agente que admitiu ter abusado sexualmente de sua filha e neta por anos, outro que roubou repetidamente evidências de drogas para alimentar seu próprio vício e outro que deliberadamente atirou e matou dois cães pertencentes a vizinhos.

A agência deixou de divulgar os relatórios por sete meses, entre 2021 e 2022, por temer que “funcionários prejudicados por má conduta” se sentiria envergonhado, mas finalmente retomou a publicação. Em uma declaração ao Just the News, disse que os relatórios são, na verdade, uma prova de que seu sistema disciplinar funciona.