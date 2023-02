Autoridades revelam custo para abater ‘OVNIs’ – Wall Street Journal – CMIO

Os militares cancelaram a busca pelos restos dos três objetos, que agora se acredita serem balões inofensivos.

O Pentágono gastou mais de US$ 1,5 milhão para abater três objetos misteriosos vistos no espaço aéreo dos EUA e do Canadá no início deste mês, disseram várias autoridades de defesa ao Wall Street Journal, embora sugerissem que o custo real é provavelmente maior.

O valor de US$ 1,5 milhão fornecido ao Journal na quarta-feira cobre apenas o custo dos quatro mísseis AIM-9X Sidewinder usados ​​para abater os ‘OVNIs’ sobre o Alasca, Lago Huron e a região de Yukon no Canadá, excluindo fundos gastos pela Guarda Costeira, Marinha e Guarda Nacional em busca dos destroços.

“Os voos usados ​​para localizar os balões e eventualmente derrubá-los não fazem parte das estimativas de custo, porque os militares dos EUA consideram os voos parte do treinamento de seus pilotos e já orçaram essas horas de voo”, disse. a saída acrescentou, citando os funcionários da defesa.

Um dos mísseis não atingiu seu alvo, exigindo outro Sidewinder de $ 400.000 para enviar o objeto não identificado despencando em um dos Grandes Lagos de Michigan.













A série de abates ocorreu depois que um balão chinês de alta altitude entrou no espaço aéreo dos EUA no final de janeiro, que também foi derrubado por um caça americano. Enquanto Washington insistia que a nave era usada para espionagem, Pequim rejeitou a acusação, argumentando que o balão foi usado para coletar dados meteorológicos e se desviou do curso por acidente. Autoridades dos EUA contatadas pelo Washington Post reconheceram posteriormente que a versão chinesa dos eventos pode ser precisa, observando que o balão pode ter sido empurrado para o território dos EUA depois de encontrar “ventos fortes.”

O balão chinês pareceu provocar ansiedade na Casa Branca, com o presidente Joe Biden ordenando que os outros três objetos fossem derrubados em rápida sucessão logo após o incidente inicial. No entanto, em um discurso na semana passada, Biden revelou que as agências de inteligência avaliaram que os objetos eram “provavelmente” balões meteorológicos, admitindo que os militares usaram mísseis ar-ar sofisticados – disparados de aeronaves multimilionárias – para neutralizar instrumentos científicos inofensivos.

Desde a última sexta-feira, os militares suspenderam as buscas pelos destroços dos três objetos, depois que as autoridades disseram que as más condições climáticas dificultariam sua localização.

Ressaltando ainda mais o erro, um grupo de hobby com sede em Illinois ofereceu evidências de que o dispositivo derrubado no território canadense de Yukon era provavelmente um de seus ‘balões de pico’ – pequenos dispositivos enviados para a atmosfera e rastreados por entusiastas amadores, que geralmente custam entre US $ 12 e $ 200 para construir. Embora não esteja claro como os militares poderiam ter perdido o balão, que esteve no ar por 123 dias e circulou a Terra seis vezes, as autoridades disseram que os três objetos foram apanhados não muito tempo depois que os ajustes de radar foram feitos pela North American Aerospace. Comando de Defesa (NORAD).