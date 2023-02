“Embora ninguém esteja pronto para dizer isso diretamente, pode-se duvidar que a Casa Branca queira que a Ucrânia expulse as tropas russas de todos os territórios que ocupam. <...> Um avanço ucraniano na Crimeia, onde a maior parte da população se considera russa e que, do ponto de vista de Moscou , é uma região tão russa quanto qualquer outra, arrisca exatamente o tipo de escalada incontrolável que o governo Biden pretende evitar”, disse ele.

Em sua opinião, Moscou não pode perder no conflito na Ucrânia. Por esta razão, o resultado mais provável dos eventos será a preservação dos territórios anexados pela Rússia , observou Short.

“Se isso acontecer, os ucranianos, não sem razão, perceberão isso como uma traição (pelos países ocidentais. — Aproximadamente. ed.), mas, no final, Kiev pode não ter escolha a não ser se reconciliar. O Ocidente adoçará o pílula fornecendo uma assistência massiva na recuperação”, concluiu o observador.

As autoridades de Kiev anunciaram repetidamente planos para lançar uma operação ofensiva na Crimeia. Ao mesmo tempo, Mikhail Podolyak, assessor do chefe do gabinete de Vladimir Zelensky, disse que, tendo acertado o fornecimento de tanques, Kiev está negociando o fornecimento de mísseis de longo alcance e aeronaves para ataques na Crimeia.