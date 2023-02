China apresenta documento com 12 pontos para o fim do conflito na Ucrânia

“Não há vencedores em guerras e conflitos. Todas as partes devem manter a racionalidade e a moderação, não colocar lenha na fogueira, não exacerbar as contradições, evitar que a crise ucraniana se agrave ou até mesmo saia do controle, apoiar o avanço da Rússia e da Ucrânia entre si, para retomar o diálogo direto o mais rápido possível”, enfatiza o documento.