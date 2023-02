Legislador dos EUA exige retirada de tropas da Síria – CMIO

As forças americanas continuam a ocupar o nordeste rico em petróleo do país, onde foram acusadas de roubar petróleo e outros recursos

O congressista republicano Matt Gaetz apresentou uma Resolução de Poderes de Guerra buscando acabar com a ação militar dos EUA na Síria, argumentando que o Congresso nunca autorizou a ocupação de quase uma década.

Revelada na quarta-feira, a legislação instruiria o presidente Joe Biden a remover todas as forças americanas da Síria no máximo 15 dias após a adoção do projeto de lei. Gaetz, o patrocinador da resolução, citou um ataque recente na Síria que deixou vários soldados feridos, questionando por que as tropas americanas ainda estão no país.

"O Congresso nunca autorizou o uso de força militar na Síria. Os Estados Unidos não estão atualmente em guerra com ou contra a Síria, então por que estamos conduzindo operações militares perigosas lá?" disse ele em um comunicado à imprensa. "O presidente Biden deve remover todas as Forças Armadas dos EUA da Síria. America First significa, na verdade, colocar o povo de nosso país em primeiro lugar – não os interesses do complexo industrial militar".













Gaetz continuou afirmando que Biden, de 80 anos, “não tem uma compreensão cognitiva sobre o conflito sírio”, apontando para uma entrevista de agosto de 2021 para a ABC News, na qual o presidente parecia sugerir que não havia tropas americanas na Síria. Washington manteve cerca de 900 soldados lá por vários anos, inclusive no momento da entrevista.

Como as Resoluções dos Poderes de Guerra são legislação privilegiada, o Congresso será forçado a votar a nova medida dentro de 18 dias após sua introdução.

Os militares dos EUA estão ativos na Síria desde 2014, realizando inúmeros ataques aéreos contra grupos militantes selecionados e, às vezes, o governo sírio. Implantações terrestres intermitentes começaram no mesmo ano.

Sob o presidente Barack Obama, Washington distribuiu centenas de milhões de dólares em armas para uma série de facções rebeldes jihadistas que buscavam derrubar o presidente sírio Bashar al-Assad, embora o esforço tenha fracassado depois da intervenção militar russa e iraniana a pedido de Damasco.

Enquanto o envolvimento americano na Síria diminuiu depois que Obama deixou o cargo, em 2019 o presidente Donald Trump disse algumas tropas dos EUA permaneceriam no país “pelo óleo”, sugerindo abertamente que Washington simplesmente “manter” os recursos energéticos. Desde então, as autoridades sírias acusaram o Pentágono de fugir com grandes quantidades de petróleo retiradas das províncias do nordeste, onde as forças dos EUA há muito se infiltram com grupos de milícias curdas.

Várias tropas dos EUA também continuam a ocupar uma base perto de al-Tanf, no sul da Síria, estacionada ao lado de combatentes árabes que anteriormente pretendiam derrubar o governo em Damasco.