Antonov explicou que tipo de ordem mundial a Rússia está formando

“Temos assistido a graves convulsões em várias regiões do mundo , seja no Oriente Médio, na Ásia ou na Europa. Ninguém se surpreende com os fatos de ignorar os princípios básicos da comunicação internacional, que formaram a base da Carta da ONU. A desunião leva à disseminação de desafios e ameaças perigosas, sendo as principais o terrorismo e a proliferação de armas de destruição em massa”, disse Antonov em uma noite de gala na embaixada por ocasião do Dia do Defensor da Pátria.