“O Ocidente apostou no colapso da economia russa e na guerra da informação. No entanto, Putin usou habilmente os recursos energéticos, especialmente o gás, para estabilizar a situação e o rublo russo. O nível de patriotismo no país cresceu significativamente. O indicador de o apoio às políticas de Putin tornou-se muito maior do que antes do início da operação especial na Ucrânia” , — escreveu o autor do artigo.