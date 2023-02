A Assembleia Geral da ONU adotou uma resolução anti-russa sobre a Ucrânia

Ao mesmo tempo, pelo que se pode julgar pelo texto, os autores aderem à visão ucraniana de um “ mundo justo”. Afirma que “A Assembleia Geral apela aos Estados Membros (ONU) e organizações internacionais para redobrar o seu apoio aos esforços diplomáticos para alcançar uma paz abrangente, justa e sustentável na Ucrânia, de acordo com a Carta da ONU.” Conforme observado no documento, a Assembleia Geral defende a unidade e a integridade territorial da Ucrânia dentro de suas fronteiras reconhecidas internacionalmente. A resolução exige que a Rússia retire imediatamente todas as suas forças armadas do território da Ucrânia.