EUA vão extraditar ex-presidente peruano – Lima — CMIO

Alejandro Toledo supostamente recebeu quase US$ 32 milhões em propinas de uma construtora brasileira enquanto estava no cargo

O Departamento de Estado dos EUA concordou em extraditar o ex-presidente peruano Alejandro Toledo de volta à sua terra natal para enfrentar acusações de corrupção, conluio e lavagem de dinheiro, informou o gabinete do procurador-geral de Lima na terça-feira via Twitter. Ele pode ser condenado a até 20 anos e seis meses de prisão.

Toledo é acusado de receber quase US$ 32 milhões em subornos da construtora brasileira Odebrecht enquanto era presidente entre 2001 e 2006 em troca de entregar à empresa um contrato lucrativo para construir duas seções do enorme projeto da Rodovia Interoceânica que liga o sul do Peru ao Brasil. As acusações fazem parte da ampla investigação da Lava Jato.

Toledo foi informado da decisão do Departamento de Estado, disse o coordenador especial da ação penal da Lava Jato, Rafael Vela, à agência de notícias RPP Notícias na quarta-feira, permitindo que ele se entregasse voluntariamente às autoridades peruanas. Ele não tem mais recursos, destacou Vela, explicando que “o debate está esgotado” e “aguarda-se apenas a conclusão da referida decisão.”













Toledo continua negando sua culpa. Ele não foi acusado criminalmente nos EUA e está morando na Califórnia, onde está sob monitoramento eletrônico por tornozeleira.

O ex-presidente foi preso em 2019 depois que um juiz dos EUA aprovou o pedido de extradição de Lima em 2018, sob a alegação de que “suficiente” evidências de sua criminalidade foram estabelecidas. Ele foi libertado sob fiança em 2020 e colocado em prisão domiciliar. Um juiz peruano em 2017 deu início ao processo ordenando a captura internacional de Toledo, bem como uma prisão preventiva de 18 meses.

A Odebrecht admitiu anos atrás, como parte de um acordo judicial, que pagou quase US$ 800 milhões em propinas a governos de toda a América Latina. A investigação da Lava Jato é a maior da história brasileira, espalhando-se pela maior parte da América do Sul e Central, e resultou em quase 280 condenações até 2021 – talvez mais notavelmente o presidente brasileiro Luiz Ignacio Lula da Silva, que foi recentemente reeleito para governar o país mais uma vez depois de cumprir pena na prisão.

O ex-presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski está sob investigação por suposta lavagem de dinheiro envolvendo a Odebrecht e outros dois ex-presidentes foram investigados ou detidos. O ex-presidente Alan Garcia estava enfrentando prisão por acusações relacionadas quando cometeu suicídio em 2019.