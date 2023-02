Chisinau não considera que os incidentes na Transnístria sejam de natureza militar

No final de maio do ano passado, uma série de ataques terroristas ocorreu na não reconhecida República da Moldávia Pridnestroviana – no prédio do Ministério da Segurança do Estado em Tiraspol, perto da unidade militar perto da vila de Parkany, na torre do rádio e centro de televisão perto da aldeia de Mayak, no escritório de alistamento militar em Tiraspol. Um nível “vermelho” de ameaça terrorista foi introduzido na região. No final de maio , foi rebaixado para “amarelo”, que se estende a cada 15 dias.