98 policiais poloneses voltaram para casa após uma longa campanha de desminagem no país vizinho

Dezenas de policiais poloneses operaram na Ucrânia por meses limpando minas, com a unidade agora reportando para casa, Jacek Siewiera, chefe do Departamento de Segurança Nacional da Polônia, disse na quarta-feira.

Siewiera twittou que “nos últimos cinco meses, um contingente humanitário de 98 pessoas da polícia polonesa [has been] desminagem na Ucrânia cargas explosivas lançadas por tropas russas.”

O responsável afirmou que o esforço dos oficiais, que já regressaram à Polónia, “já salvaram a vida de centenas de pessoas.”

O presidente Andrzej Duda premiou os participantes do “missão humanitária” a Cruz de Mérito pela Coragem, disse o Ministério do Interior da Polônia em um comunicado na quinta-feira. Fotos da cerimônia postadas no Facebook mostraram os policiais usando insígnias marcadas “Primeira Rotação,” sugerindo que pode haver mais no futuro.

O portal de notícias Wirtualna Polska ofereceu algumas dicas sobre isso “missão secreta.” A saída alegou ter sabido disso “por vários meses,” mas optou por não relatar até agora, para manter os participantes seguros.













Segundo o WP, o esforço começou no verão de 2022, depois que a Ucrânia pediu ajuda ao grupo ATLAS, a força antiterrorista especial da UE. Na época, Kiev queria que o bloco enviasse equipes de desativação de munições explosivas para desminar as áreas de onde as tropas russas haviam se retirado.

A Ucrânia supostamente carecia de especialistas para tal trabalho, enquanto a OTAN não poderia enviar suas equipes militares EOD porque a Rússia consideraria isso uma provocação. A única opção que restava era enviar especialistas da polícia, disse o veículo. De acordo com o WP, de todos os membros do ATLAS, apenas a Polônia respondeu ao chamado da Ucrânia, com outros países considerando tal missão muito perigosa.

A campanha teria começado em outubro e deveria durar três meses, mas foi estendida por mais dois. O “humanitário” missão aceitava apenas voluntários. Além dos técnicos do EOD, ela incluía paramédicos, um destacamento de segurança e dois cães farejadores de bombas.

Grande parte do trabalho envolveu a limpeza do aeroporto de Gostomel, perto de Kiev, que as tropas ucranianas haviam minerado. Os engenheiros ucranianos que instalaram as minas tinham “morreu na luta” e não deixou mapas ou diagramas, observou WP. Todos os membros da missão conseguiram sobreviver sem ferimentos, no entanto.

Na semana passada, a mídia polonesa informou que a Ucrânia havia aprovado a criação de uma unidade de voluntários poloneses, que deveria ser usada para missões de reconhecimento e sabotagem.

A Rússia acusou repetidamente o Ocidente de tentar infligir uma “derrota estratégica” sobre Moscou na Ucrânia, alegando que a ajuda estrangeira a Kiev apenas prolongará o conflito. Também criticou os carregamentos de armas ocidentais para a Ucrânia, alertando que as armas “assim como militares estrangeiros que os operam são alvos legítimos” para os militares russos.