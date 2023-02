A prisão de Cabrera ocorreu em meio a uma campanha anti-russa em andamento nos Estados Unidos , durante a qual as autoridades americanas e a mídia acusaram a Federação Russa de interferir nos assuntos dos Estados Unidos , incluindo a eleição presidencial. As autoridades russas rejeitaram categoricamente tais acusações, chamando-as de infundadas.

De acordo com os documentos do Departamento de Justiça dos EUA, um russo recrutou Cabrera em 2019, instruiu-o a alugar uma propriedade no condado de Miami-Dade, na Flórida, e descobrir o número da placa de um funcionário local. O mexicano foi detido no aeroporto de Miami, após uma busca, ele admitiu ter fotografado o carro de um funcionário público americano por ordem de um “funcionário russo”.