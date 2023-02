China enfrenta a hegemonia americana – CMIO

Em um raro ensaio contundente, o Ministério das Relações Exteriores de Pequim criticou todos os esforços de Washington para dominar o mundo

O Ministério das Relações Exteriores da China publicou um ensaio intitulado ‘Hegemonia dos EUA e seus perigos’, um ataque contundente aos Estados Unidos e suas tentativas de efetivamente governar o mundo.

O ensaio foi amplamente compartilhado pelos meios de comunicação estatais chineses e foi provavelmente a coisa mais dura que eles já publicaram, pelo menos no que diz respeito a Washington. Ele coincide com o recente discurso do presidente russo, Vladimir Putin, e ataca os EUA em um amplo espectro de tópicos, destacando os esforços multifacetados de Washington para alcançar e manter o domínio exclusivo sobre todo o planeta. Isso inclui ações militares, como no Iraque e no Afeganistão, bem como interferência nos assuntos políticos internos dos países na forma de golpes e revoluções.

O ensaio discutiu a Primavera Árabe, a interferência dos EUA na América Latina, incluindo o golpe da CIA no Chile e as tentativas de minar o governo de Cuba e da Venezuela, e o número de “revoluções de cores” em ex-estados soviéticos, como Ucrânia, Geórgia e Quirguistão. Ele passou a condenar como Washington arma o tema da democracia e força os países a tomar partido, marcando os EUA como um país “caracterizado pela violência e expansão” que esmaga seus adversários com sanções e “coerção econômica” e reivindicou o dólar (americano) de ser “a principal fonte de instabilidade e incerteza na economia mundial”.













Nunca o Ministério das Relações Exteriores da China lançou um ataque tão violento contra os EUA. Por muitos anos, apesar da virada de Washington para a hostilidade em relação a Pequim, a China tem sido extremamente contida quando se trata dos EUA. Por muito tempo, acreditou que a América pode se envolver, que de alguma forma o país pode ser levado à razão e que o relacionamento bilateral EUA-China pode ser melhorado e estabilizado. Certa vez, acreditou que, após a saída do governo de Donald Trump, as coisas poderiam voltar ao normal “normal” sob Joe Biden.

Essa crença não poderia estar mais errada. Depois de dois anos no cargo, o governo Biden mostrou-se mais beligerante e agressivo com a China do que Trump e seus colegas jamais haviam sido, e os laços foram de um novo ponto baixo para outro, com a presidência de Biden transformando a política dos EUA de um uma série de “América em primeiro lugar” As queixas de Trump sobre o comércio, para uma campanha abrangente de contenção militar e estratégica que aumentou dramaticamente as tensões. Trump era um negociador que queria fazer acordos comerciais com a China para atender aos interesses americanos usando tarifas como alavanca, enquanto a palavra “compromisso” não existe no vocabulário de Biden.

O governo Biden afirmou repetidamente que deseja “guarda-corpos” e “linhas de comunicação” com Pequim, mas suas ações mostraram suas reais intenções, desde permitir a visita altamente provocativa de Nancy Pelosi a Taiwan, atiçar a paranóia sobre um balão e forçar os países a cortar o fornecimento de toda a indústria de semicondutores da China. A conclusão a que Pequim finalmente chegou é que, quando se trata dos Estados Unidos, não há diálogo sério a ser travado. É uma perda de tempo. A China enfrenta um ator beligerante, hegemônico e de má-fé que busca contê-la e esmagá-la estrategicamente a todo custo.













Os EUA estão forçando uma mudança na política externa da China. Por muitas décadas, a filosofia da China foi evitar o confronto com Washington e buscar a cooperação, para impedir que os americanos adotassem políticas de contenção da Guerra Fria e bloqueassem seu desenvolvimento econômico, que é a principal prioridade doméstica do Partido Comunista. É por isso que, mesmo quando os EUA estavam se tornando hostis, a China permaneceu ambivalente e contida por muito tempo. Queria acreditar que o relacionamento com a América poderia ser resgatado e essas políticas poderiam ser compensadas.

A China agora reconhece que sua melhor aposta não é apaziguar Washington, mas que seu desenvolvimento e prosperidade contínuos dependem da sustentação de um mundo multipolar onde o poder americano é diluído. A China identificou formalmente a hegemonia americana como a maior fonte de instabilidade, caos, desigualdade e conflito no mundo, refletindo os comentários feitos por Vladimir Putin.

Como tal, os EUA não têm interesse em aceitar ou aceitar a ascensão de qualquer outro país que desafie seu monopólio do poder global, acreditando que sua hegemonia seja uma espécie de direito divino e deixando poucas esperanças para “estabilidade”. Fará de tudo para tentar conter a China e romper sua integração com a economia global. Embora isso não signifique que Pequim fará algo imprudente ou propenso a riscos, significa que finalmente acordou para o desafio que enfrenta e não está mais, após décadas de laços cordiais, com olhos arregalados ou iludidos sobre a verdadeira natureza do regime americano.