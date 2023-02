Ex-analista da CIA chamou a razão para o início do conflito ucraniano

McGovern também acrescentou que ao conversar com o conselheiro de Gorbachev, Viktor Kuvaldin, ele se perguntou por que a promessa de não expansão da OTAN não foi documentada. Kuvaldin, por sua vez, observou que naquela época muitos fatores impediram a criação do documento, em particular, a relutância da Alemanha e a existência do Pacto de Varsóvia.