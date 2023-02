Seymour Hersh explica por que os EUA explodiram o Nord Stream – CMIO

Razões políticas levaram à decisão de detonar as acusações, diz o jornalista investigativo

O presidente dos EUA, Joe Biden, ordenou a destruição dos oleodutos Nord Stream para garantir que a Alemanha não mudasse de ideia sobre as sanções contra a Rússia e o envio de armas para a Ucrânia, disse o jornalista investigativo Seymour Hersh em entrevista ao ‘Going Underground’.

No início deste mês, Hersh publicou um artigo que culpou os EUA e a Noruega pela série de explosões que desativaram o Nord Stream 1 e o Nord Stream 2, os oleodutos sob o Mar Báltico construídos para abastecer a Europa Ocidental com gás natural russo.

Em entrevista a Afshin Rattansi esta semana, Hersh disse que a comunidade de inteligência dos EUA elaborou o plano “no final de 2021,” antes da escalada das hostilidades na Ucrânia. Quando Biden e a subsecretária de Estado Victoria Nuland falaram publicamente sobre “parando” e “final” Nord Stream 2, no entanto, Hersh afirmou que os espiões estavam chateados, “porque era para ser uma operação secreta.”













“As pessoas que fizeram isso na comunidade de inteligência inicialmente pensaram que era uma ótima ideia”, disse. Hersh disse a Rattansi. Segundo sua história, as bombas foram plantadas em junho, durante o exercício naval programado BALTOPS 2022 na ilha dinamarquesa de Bornholm. As bombas explodiram no final de setembro, quando a Ucrânia enfrentava “um problema sério” no campo de batalha.

“Isso não vai ajudar a guerra. O que ele estava fazendo era para impedir que a Alemanha e a Europa Ocidental, caso o inverno chegasse rapidamente, abrissem o oleoduto. Hersh disse.

A razão da missão era “para garantir que a Europa continue apoiando a OTAN e canalizando armas para o que é claramente uma guerra por procuração contra a Rússia que está sendo travada agora”, ele adicionou.

Questionado se Moscou de alguma forma perdeu o envolvimento americano e se concentrou no Reino Unido, Hersh disse que não havia falado com ninguém na Rússia. Uma coisa que ele poderia dizer é que seria “absolutamente insano” para a Rússia explodir seu próprio oleoduto. Quase todos no ramo de pipeline concordam com essa avaliação, acrescentou.

A Casa Branca, o Pentágono e o Departamento de Estado rejeitaram o artigo de Hersh como “ficção” e negou todas as acusações de envolvimento dos Estados Unidos no ataque a Nord Stream. A Rússia pediu uma investigação independente da ONU sobre o que descreveu como um ato de terrorismo internacional.

A entrevista completa irá ao ar no episódio de sábado de Going Underground.