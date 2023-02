OTAN criticada por comparar o conflito na Ucrânia com Star Wars e Harry Potter – CMIO

Um tópico no Twitter comparando a guerra aos clássicos cult saiu pela culatra espetacularmente para o bloco militar liderado pelos EUA

A OTAN produziu um tópico bizarro no Twitter, comparando as hostilidades em curso entre a Ucrânia e a Rússia a sagas de ficção pop como Harry Potter e Star Wars, na quinta-feira.

O tópico, postado na conta oficial do bloco militar no Twitter, destacou uma entrevista com um soldado ucraniano que foi divulgada há uma semana. Os tweets incluíam citações do artigo, acompanhadas por uma variedade de fotos da época da guerra, incluindo a infeliz citação do soldado.

“Somos Harry Potter e William Wallace, os Na’vi e Han Solo. Estamos fugindo de Shawshank e explodindo a Estrela da Morte. Estamos lutando com os Harkonnens e desafiando Thanos,” disseram os militares.

🗣️ A Ucrânia está sediando um dos grandes épicos deste século❝Somos Harry Potter e William Wallace, os Na’vi e Han Solo. Estamos fugindo de Shawshank e explodindo a Estrela da Morte. Estamos lutando com os Harkonnens e desafiando Thanos.❞ [9/10] pic.twitter.com/HBji5RoWws — OTAN (@NATO) 23 de fevereiro de 2023

A referência bizarra e o tópico como um todo rapidamente se tornaram virais, com usuários de mídia social migrando para o feed da OTAN para compartilhar suas opiniões sobre o artigo. Ao todo, as reações pareciam ser extremamente negativas, com os críticos condenando o mau gosto de tais referências.

A Rússia deveria ganhar apenas por este tweet. — Ian Miles Cheong (@stillgray) 23 de fevereiro de 2023

O comentarista político e cultural Ian Miles Cheong, por exemplo, escreveu que “A Rússia deveria ganhar apenas por este tweet.” Outro usuário disse que achava que o bloco liderado pelos Estados Unidos era uma “organização séria,” aparentemente implicando que o tópico prova o contrário.

Alguns criticaram as referências como de extremo mau gosto, dada a vasta escala das hostilidades em andamento e acusaram a aliança de romantizar a guerra em geral. Outros perceberam o tópico como uma tentativa de se conectar melhor com o público mais jovem, afirmando que claramente não deu certo.