EUA expandem investigação de riscos de câncer em bases ICBM – CMIO

A Força Aérea prometeu realizar uma avaliação abrangente de uma possível ligação entre trabalhos de mísseis e casos de linfoma

A Força Aérea dos EUA lançou uma investigação sobre os riscos de câncer para os membros do serviço nas instalações de mísseis balísticos intercontinentais (ICBM) do país, formalizando e expandindo uma investigação que foi estimulada por um relatório no mês passado de casos de linfoma entre mísseis que trabalharam em uma base de Montana .

O general Thomas Bussiere, comandante das forças ICBM dos EUA, aprovou um estudo abrangente sobre os riscos de câncer em bases de mísseis em Montana, Wyoming e Dakota do Norte, anunciou a Força Aérea na quarta-feira. Um oficial da Força Espacial dos EUA revelou no mês passado que 36 mísseis que estavam estacionados na Base Aérea de Malmstrom em Montana há 25 anos foram diagnosticados com câncer, incluindo dez casos de linfoma não-Hodgkin (NHL).

“O Comando de Ataque Global da Força Aérea e nossa Força Aérea assumem a responsabilidade de proteger os aviadores e [Space Force] guardiões incrivelmente a sério, e sua segurança e saúde continuam a ser minha prioridade”, Bussiere disse em um comunicado. “Também continuamos comprometidos em permanecer transparentes durante este processo e nos comprometemos a manter um diálogo aberto com os membros, suas famílias e partes interessadas ao longo deste processo.”













O senador norte-americano Jon Tester, um democrata de Montana, disse que os casos de NHL entre ex-armadores de mísseis parecem ser muito mais altos do que a média nacional. Ele observou que apenas cerca de 400 aviadores trabalham nos silos de mísseis 150 Minuteman III de Malmstrom. NHL é considerado um câncer raro nos EUA, com uma média de apenas 19 novos casos diagnosticados anualmente por 100.000 pessoas. Os ex-aviadores estão bem abaixo da idade média de diagnóstico de 67 anos, acrescentou.

Os mísseis podem ser expostos a uma variedade de toxinas e produtos químicos, como radônio, amianto, chumbo e bifenilos policlorados. As preocupações com a saúde datam de muito antes da era do Minuteman. Military.com observou que, de 1975 a 1979, houve 125 vazamentos de propelente de mísseis Titan II em bases na Califórnia, Arizona, Arkansas e Kansas. Um desses vazamentos matou dois aviadores e forçou a evacuação de uma pequena cidade do Kansas.

O Serviço Médico da Força Aérea (AFMS) disse que uma investigação sobre problemas de câncer em Malmstrom em 2001 não encontrou aumento nas taxas de NHL entre os mísseis. “No entanto, reconhecemos que o tempo passou”, o AFMS disse, acrescentando que tem a responsabilidade de reexaminar possíveis riscos à saúde dos membros do serviço.