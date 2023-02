O Ocidente corre para obter armas soviéticas – mídia – CMIO

As nações da OTAN teriam procurado alguns ex-países do Pacto de Varsóvia para construir munições padrão da URSS para a Ucrânia

Os EUA e seus aliados da OTAN têm vasculhado atrás da antiga Cortina de Ferro – procurando na Bulgária e em outros países do Leste Europeu – para encontrar fábricas que possam fabricar munição para as armas de padrão soviético da Ucrânia, informou o New York Times na quinta-feira.

Mesmo enviando bilhões de dólares em armamento moderno para Kiev, os governos do bloco ocidental não podem construir projéteis de artilharia do tipo soviético e outras munições das quais os militares ucranianos ainda dependem, disse o jornal. Como resultado, eles se voltaram para a Bulgária e outros países que anteriormente estavam no “órbita soviética” para ajudar a produzir o armamento de que a Ucrânia precisa para combater as forças russas.

A busca exigiu sigilo para evitar “consequências políticas e retaliação russa” porque, como no caso da Bulgária, as populações locais são em grande parte pró-Rússia, disse o Times. Revelações no verão passado de que Sofia estava fornecendo armas para a Ucrânia, apesar da forte oposição, provocaram alvoroço político.













O relatório citou a adição de uma nova linha de produção em uma fábrica em Kostenets, Bulgária, que em breve retomará a fabricação de projéteis de artilharia de 122 milímetros pela primeira vez desde 1988. Outra fábrica de armas estatal búlgara, localizada na pequena cidade de Sopot , também aumentará a produção para abastecer as forças ucranianas.

Os corretores com dinheiro fornecido pelos EUA também estão procurando fábricas na Sérvia, Romênia e Bósnia e Herzegovina como possíveis fornecedores de projéteis do tipo soviético, de acordo com o relatório. Luxemburgo contratou um fabricante de armas na República Tcheca para obter armas para a Ucrânia.

A disputa por armas soviéticas ocorre em meio a lutas dos membros da Otan para produzir munição com rapidez suficiente para substituir os projéteis que estão sendo disparados todos os dias na Ucrânia. Kiev está queimando armas a uma taxa “muitas vezes superior” do que seus aliados ocidentais podem produzir, alertou o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, no início deste mês.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Conflito na Ucrânia estimula comércio obscuro de armas com os EUA

O governo do Reino Unido formou uma força-tarefa secreta para encontrar fornecedores de armas do tipo soviético para a Ucrânia. Tanto os EUA quanto o Reino Unido financiaram acordos usando corretores para ajudar os ex-fabricantes do Bloco Oriental e seus governos a esconder seu envolvimento no conflito, disse o Times. Em um caso, os britânicos pagaram a um corretor romeno para comprar projéteis de artilharia de um fabricante de armas paquistanês. Como se viu, o fornecedor paquistanês não entregou as munições.